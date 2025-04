V Kopru odprli mestno čitalnico

Včeraj, ko smo obeležili svetovni dan knjige in avtorskih pravic, so v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru v družbi koprskega podžupana Maria Steffèta in županove svetovalke za kulturo in mednarodne projekte Vesne Pajić odprli mestno čitalnico, ki se nahaja v prvem nadstropju oddelka za odrasle na Trgu Brolo 1, poročajo Primorske novice. Čitalnica sicer že nekaj mesecev deluje kot kulturno stičišče za vse generacije.

Naložba je stala 30.000 evrov, pri čemer je koprska občina prispevala 16.000 evrov, preostali denar pa knjižnica iz lastnih sredstev. Čitalnica se lahko uporablja za tihi študij in sproščeno branje časopisov in revij, za literarne večere in delavnice, predavanja in bralne klube ter tudi za večje kulturne dogodke, saj lahko gosti do 70 ljudi. Steklena pomična stena prostor ločuje na dva dela in ustvarja tiho študijsko sobo, ob večjih dogodkih pa se stena zloži. Čitalnica je opremljena z novim stavbnim pohištvom ter s televizorjem, zvočniki in mikrofoni, medtem ko lahko goste zavese ustvarijo temo tudi sredi belega dne, kar je idealno za predstavitve in projekcije.

Čitalnica bo ob delavnikih odprta od 7. do 19. ure, ob sobotah pa med 8. in 13. uro. Ob dnevnem časopisju so na voljo tudi številne revije.