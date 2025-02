V Kopru je v Ulici Nade Žagarjeve danes okoli 1. ure zagorelo vozilo. Gasilci so požar pogasili. Poškodovan je bil še nadstrešek, klimatska naprava in fasada na stanovanjski hiši. Zgorel je tudi skuter, delno pa tudi motorno kolo.

Škode je za približno 50.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Koper. Kriminalisti danes opravljajo ogled kraja in ugotavljajo vzrok požara, so še sporočili.