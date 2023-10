Včeraj ob 15.57 je voznik češkega tovornega vozila, ki je prevažal bike, zaradi okvare zapeljal z avtoceste proti koprskemu pristanišču. Pri prekladanju živali na drugo vozilo, je zbežal en bik, ki ni oviral prometa, so sporočili koprski policisti. Obvestili so veterinarskega inšpektorja in je bilo izdano dovoljenje za odstrel. Lovci so pobeglega bika izsledili in ustrelili, žival je prevzela veterinarsko higienska služba.