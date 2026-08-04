V Triglavskem pogorju naleteli na trop volkov

Za gorske reševalce srečno naključje, za trojico pohodnikov izkušnja, ki jim je nagnala strah v kosti. V Triglavskem pogorju so trije italijanski pohodniki včeraj (v ponedljek) zvečer naleteli na trop volkov. Trojica pohodnikov si je zamislila štiridnevni obisk Triglavskega pogorja in se nanj tudi dobro pripravila. Za dosego cilja prvega dne, Vodnikovega doma, so si izbrali zanimivo pot s Planine Blato do Planine Laz, ter preko Lazovškega in Mišeljskega prevala. Do slednjega niso nikoli prišli, saj se jim je za enim izmed ovinkov prikazal trop volkov. Takšno srečanje, tako gorski reševalci, je vse prej kot pogost pojav, saj se te zveri ponavadi izogibajo ljudi, Tudi tokrat so, takoj ko so dojele situacijo, urno ucvrle v temno noč.

Prestrašeni mladinci niso upali nadaljevati poti, zato so jim nasproti prišli bohinjski gorski reševalci, vajeni prisotnosti volkov. Tuljenje zveri je namreč že spremljalo marsikatero njihovo reševanje. Sredi noči so se s planinci vrnili nazaj na izhodišče njihove poti do Vodnikovega doma. »Če na planinski poti ali kje drugje srečate volka, ostanite mirni, počasi se umaknite v smeri prihoda in govorite z normalnim tonom. Prav hudo vas kljub neprijetni situaciji ne rabi skrbeti, saj se volk načeloma bolj boji vas kot vi njega,« opozarjajo gorski reševalci.