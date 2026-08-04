V »šolskem paketu« tudi italijansko-nemški pouk

Krepitev števila ur za učni kader ter za tehnično, administrativno in pomožno osebje, pomoč učencem z učnimi težavami oz. posebnimi potrebami, prvič pa tudi podpora eksperimentalnemu dvojezičnemu italijansko-nemškemu pouku v gorskih občinah. Vse to spada v 4,5 milijona evrov vreden »šolski paket«, ki ga bo dežela Furlanija - Julijska krajina v sodelovanju z Deželnim šolskim uradom za FJK že šestič dala na voljo krajevnemu šolstvu za krepitev izobraževalne ponudbe v prihajajočem šolskem letu 2026⁄2027.

Kot je na današnji predstavitvi v Trstu dejala pristojna deželna odbornica za delo, izobraževanje in družino Alessia Rosolen, bosta od vsote 4,5 milijona evrov kar dva milijona šla za krepitev urnika tehničnega, administrativnega in pomožnega osebja na šolah oz. za upravne potrebe posameznih šol. 1,65 milijona evrov bo namenjenih pomoči invalidnim učencem oz. učencem s specifičnimi učnimi težavami (Dsa) ter učencev s posebnimi vzgojnimi potrebami (Bes). Dodatna sredstva bodo namenjena zasebnim šolam, projektom šolskih mrež ter izobraževanju na domu oz. v bolnišnici. 500.000 evrov bo namenjenih za krepitev števila ur telesne vzgoje v šolah, poleg tega bo temu področju namenjena tudi 2,1 milijona evrov vredna dveletna konvencija za oblikovanje projektov, ki naj predvidevajo izvedencev in strokovnjakov športnih zvez za poučevanje različnih športnih panog. Paket predvideva tudi 180.000 evrov za šolske odličnosti, 60.000 evrov za pomoč vzgojnemu osebju v dijaških domovih, novost letošnjega leta pa predstavlja vlaganje v eksperimentalni dvojezični italijansko-nemški pouk v občinah na goratih območjih, čemur je namenjenih 80.000 evrov. Učnemu in pomožnemu kadru pa bodo tudi priznali opravljeno službo za pridobivanje točk na lestvicah.