S požari se spopadajo tudi nad Naborjetom

V teh dneh se ne sooča le Kras s sezono požarov, že od petka se gasilci spopadajo s požarom pri Čurčlnah, planini v Občini Naborjet - Ovčja vas.

Požar naj bi po poročanju dnevnika Messaggero Veneto povzročila strela, ki je v petek popoldne udarila med visokogorske črne bore. Prostovoljni oziroma profesionalni gasilci ter gozdarski policisti so sprva uspešno pogasili požar, ki pa se je sinoči spet vnel.

Deželna centrala za klice v sili je davi prejela več opozoril o dimu, ki se je dvigal z dveh točk. Pristojne službe so na kraj poslale tudi helikopter, najprej za gašenje, nato za prevoz gasilcev, ki bodo opravili sanacijo območja.

Delavci opravljajo tudi izredno čiščenje tamkajšnje gozdarske ceste. To bo olajšalo prihod vozil, a tudi pomagalo pri omejitvi požarov.