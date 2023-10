V Kopru že nameščajo praznično razsvetljavo

V Kopru so danes začeli nameščati prve elemente novoletne svetlobne okrasitve mesta, ki bo zažarela 2. decembra. Praznična podoba mesta bo podobna kot v prejšnjih letih, le na Titov trg bodo vrnili naravno jelko z novimi okraski. Kot so danes sporočili z mestne občine Koper, bodo za okrasitev namenili največ 30.000 evrov.

Cena vključuje dokup nedelujočih in dotrajanih okrasnih elementov, jelke in postavitev celotne okrasitve.

V prejšnjih dneh so na krožišča že postavili podstavke svetlobnih skulptur. Delavci enote za javno razsvetljavo pri javnem podjetju Marjetica bodo od danes naprej postavili več kilometrov svetlobnih verig in druge okrase.

Praznični program se bo začel 2. decembra s prižigom lučk in trajal do prvih dni januarja. Mestna občina Koper ter Zavod za mladino, kulturo in turizem napovedujeta več glasbenih nastopov in razgiban program za otroke. Ob mandraču bodo tudi letos postavili drsališče. Celoten program bo znan v začetku novembra, so pojasnili na občini.