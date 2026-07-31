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Od 4. avgusta v Ljudski vrt brez hrane in pijače

Občina Trst se je za prepoved odločila, ker je park poln podgan

Spletno uredništvo |
Trst |
31. jul. 2026 | 12:15
    Od 4. avgusta v Ljudski vrt brez hrane in pijače
    Podgane se podijo med zelenicami in igrali v Ljudskem vrtu( DS )
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Ljudski vrt Muzio Tommasini je poln podgan. Zajedavce je videti čez dan, ko se podijo med gredicami in zvečer, ko so sredi parka na sporedu filmske projekcije. Konec maja so tržaški Ljudski vrt pet dni zaprli, da bi tam izvedli deratizacijo. A kaj ko zatiranje škodljivih glodalcev ni prineslo želenih rezultatov. Občina Trst je zato od 4. avgusta do 30. septembra odredila prepoved uživanja hrane in pijače v Ljudskem vrtu. Prepovedano bo uživati sendviče, pice, prigrizke, sladke in alkoholne pijače ter druga živila. Dovoljeno pa bo piti vodo. Obenem bo prepovedano ostanke hrane metati v smetnjake v parku.

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