V kraju Arta Terme našli truplo 74-letnega Slovenca

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, reševalci finančne policije in gasilci so danes popoldne v kraju Arta Terme v Karniji iskali 74-letnega tam bivajočega slovenskega državljana, ki so ga sosedje že nekaj dni pogrešali. Živel je sam in ga že več dni ni bilo od nikoder.

Gorski reševalci so njegovo truplo zagledali v soteski pod skalnatim grebenom, nad katerim je zahtevna gorska steza. Po vsej verjetnosti je z nje padel in strmoglavil v globino. Na kraj so se reševalci in zdravstveno osebje spustili s helikopterja. Zdravnik je potrdil njegovo smrt. Z vitlom so ga potegnili na helikopter in ga odpeljali v dolino. Helikopter je odpeljal tudi gorske reševalce, ki so bili na kraju.