V Ljubljani danes pričakujejo dedka Mraza

Danes se bo izpod Triglava v svoji kočiji z vpreženimi lipicanci v Ljubljano pripeljal dedek Mraz. Spremljali ga bodo snežaki, medvedi, zajci in druga bitja iz ljudskih pripovedk in pravljic in seveda Ledena kraljica. Otroke in odrasle bo med 17. in 19. uro pozdravil na tradicionalnem sprevodu s postanki pred Mestno hišo, na Prešernovem in Novem trgu.

V sklopu Decembra v Ljubljani na Kongresnem trgu stoji tudi koča dedka Mraza, kjer otroke vsak dan do konca leta zabavata škrata. Od danes do ponedeljka med 14. uro in 16.30 pa jih bo v koči sprejel tudi dedek Mraz. Zadnji dan leta pa bo dedek Mraz otroke pozdravil na silvestrovanju za otroke, ki bo od 16. ure potekalo na Kongresnem trgu.

Dedek Mraz se je kot obdarovalec otrok v Sloveniji po zgledu iz Sovjetske zveze prvič pojavil po drugi svetovi vojni. Takega kot ga poznamo danes, je ustvaril Maksim Gaspari: z debelim kožuhom in s polhovko na glavi.