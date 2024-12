V Ljubljani silvestrovanja za vse okuse

Silvestrski večer bodo mnogi Slovenci tudi letos preživeli na prostem, pri tem pa bodo lahko izbirali med številnimi koncerti in zabavami. Ognjemetom se bodo medtem v večini slovenskih občin odpovedali. Izjema je Ljubljana, kjer pripravljajo petminutni ognjemet.

V Ljubljani kot vsako leto pripravljajo več silvestrovanj, ki bodo zadovoljila različne okuse. Na Kongresnem trgu bodo drevi zbrane zabavali Čuki, Nastja Gabor in Luka Basi, na Mestnem trgu bosta nastopila Lado Leskovar in Samuel Lucas. Na Pogačarjevem trgu bodo nastopili Samantha Maya ter glasbeni zasedbi Booom! In Flirrt, na Trgu francoske revolucije pa skupini No OFFENCE! in Koala Voice, nastopil pa bo tudi Recycleman ex. Ali En.

Veselo bo tudi na Primorskem. V Kopru bodo v novo leto v Taverni vstopili s skupino Tabu, Pirančane bo na Tartinijevem trgu zabavala Alya. V Novi Gorici bodo v leto, v katerem bo mesto Evropska prestolnica kulture, vstopili ob zvokih glasbene skupine Zvita feltna.