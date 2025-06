V Luki Koper smrtna prometna nesreča

Na območju koprskega pristanišča se je danes popoldne zgodila tragična nesreča, v kateri je umrl delavec, sicer voznik tovornega vozila, poročajo Primorske novice. Vanj je trčil voznik s tovornim vozilom.

Tragična nesreča se je okoli 17.30 zgodila na depoju za prazne kontejnerje. Voznik, zaposlen pri zunanjem podjetju, je s tovornim vozilom do smrti povozil drugega delavca, ki je bil prav tako kot voznik zaposlen pri drugem zunanjem podjetju, so sporočili iz Luke Koper.

»V Luki Koper obžalujemo dogodek in družini pokojnika izrekamo iskreno sožalje,« je v imenu družbe sporočila Marina Jelen, vodja področja odnosov z javnostmi.

Na koprski policijski upravi podrobnosti o nesreči še niso mogli pojasniti, saj policisti in kriminalisti še opravljajo ogled kraja nesreče. Potrdili so, da je voznik s tovornim vozilom trčil v pešca, ki je utrpel usodne poškodbe. Zdravnik je lahko le potrdil njegovo smrt. Tovorno vozilo je po neuradnih podatkih vozil 26-letni državljan Bosne in Hercegovine. Tudi pokojni je bil doma iz BiH, živel pa je v Sloveniji.