V mariborski osnovni šoli potrdili okužbo pri učencu

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je obvestil Osnovno šolo Ludvika Pliberška v Mariboru, da je eden od njihovih učencev pozitiven na novi koronavirus, je na spletni strani šole zapisala ravnateljica Lidija Todorović. Sošolci in razredničarka okuženega bodo v karanteni. Vsi ostali učenci lahko obiskujejo šolo.

NIJZ je opravil epidemiološko oceno tveganja. Ker so bila navodila NIJZ glede preventivnih ukrepov v celoti upoštevana, ni nevarnosti za druge učence, je zapisala Todorovićeva na spletni strani šole. Zaradi varnosti in da bodo vsi bolj mirni, pa so se določili, da bodo sošolci in razredničarka v karanteni. Starši učencev, ki bodo v karanteni, bodo v kratkem dobili navodila glede izvajanja karantene. Vsi ostali učenci lahko obiskujejo šolo ob upoštevanju preventivnih ukrepov, kot je to bilo do sedaj.