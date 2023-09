V nesreči na avtocesti A4 sta se razlila etilni alkohol in natrijev hidroksid

V nesreči, ki se je pripetila danes okrog 15. ure na avtocesti A4, v kateri sta bila udeležena tovornjak cisterna in tovornjak, sta se iz cisterne na cestišče razlila etilni alkohol in natrijev hidroksid. Odsek med Cessaltom in San Stinom v smeri Trsta so ob 15. uri zaprli. Vozila iz smeri Benetk so kasneje z avtoceste A4 preusmerjali na avtocesto A27/A28.

Voznik tovornjaka cisterne je bil poškodovan. Iz kabine, v kateri je ostal ukleščen, so ga reševali gasilci. Nato so ga z reševalnim helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Med San Donajem in Cessaltom so kasneje nastajali zastoji, dolgi do osem kilometrov.

Na kraju nesreče so policisti, ki preiskujejo njene vzroke, gasilci in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico, ki odstranjuje izlito tekočino s cestišča.