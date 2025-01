V nižinah bo jesensko, v gorah pa pomladno

Po zaključenem obdobju s pogosto burjo in kolikor toliko nizkimi temperaturami se je vremenska slika po pričakovanjih že v minulih dneh občutno spremenila. Težišče se je pomaknilo nad Sredozemlje, od koder priteka proti nam bolj vlažen in postopno toplejši zrak. Vremenska slika bo v prihodnjih dneh bolj jesenska kot zimska. Sonca do konca tedna ne bo ravno veliko, pogosto pa bo vlažno in občasno se bodo pojavljale padavine.

Z jugozahodnimi tokovi že priteka bolj vlažen zrak. Danes je ponekod občasno rahlo rosilo ali rahlo deževalo.

Podobno bo jutri (sreda), ko bodo občasne rahle padavine zlasti od večernih ur, ko se nam bo približevala vremenska fronta, verjetnejše in pogostejše.

V četrtek bo na vreme pri nas vplivala vremenska fronta, ob kateri se bodo pojavljale povečini rahle do zmerne padavine. Več dežja bo predvidoma v vzhodnih predelih FJK. Meja sneženja se bo v gorah dvignila do nadmorske višine okrog 1600 metrov ali rahlo višje. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 12 stopinj Celzija.

V petek se bo vreme delno izboljšalo in bo povečini oblačno ali spremenljivo. V višjih slojih ozračja bo pritekal precej toplejši zrak. Ničta izoterma se bo dvignila na nadmorsko višino okrog 3000 metrov.

V soboto in nedeljo bo nekaj več sonca v gorah in več oblačnosti v nižinah. Zlasti v gorah bo za ta čas kar toplo. Najnižje nočne temperature bodo marsikje v gorskih predelih tudi ponoči nad lediščem.