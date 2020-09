V Ogleju mož do smrti zabodel ženo

V Ogleju je sinoči 66-letni upokojenec Livio Duca med prepirom zabodel do smrti svojo 66-letno ženo Marinello Maurel. Tragični dogodek se je pripetil na dvorišču ene izmed stanovanjskih hiš na Korzu Antonio Gramsci. Klice na pomoč so slišali sosedje, ki so poklicali na interventno številko 112. Na kraj so prihiteli karabinjerji in reševalci, ki so žensko dolgo časa oživljali in jo nato prepeljali v bolnišnico, kjer pa je podlegla hudim poškodbam.

Oglejska skupnost je v šoku. Zakonca sta bila namreč v Ogleju znana in priljubljena. Župan je med drugim povedal, da je šlo za povsem normalno družino brez težav in da je zakonca pogosto srečeval na cesti ali na kavi v baru. Moža, ki je, kot kaže, preživljal težko obdobje, je v kasarni obšla slabost in so ga prepeljali v bolnišnico.