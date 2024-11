V okolici Ljubljane v vozilu našli ustreljenega moškega

Ponoči so na Poti za Brdom v Ljubljani v vozilu našli neodzivno osebo, prve ugotovitve kažejo, da je moški umrl zaradi poškodb s strelnim orožjem. Zaradi ogleda kraja kaznivega dejanja zoper življenje in telo so zaprli izvoz z avtoceste Brdo v smeri prvega semaforiziranega križišča z Brdnikovo ulico in obratno, so pojasnili na PU Ljubljana.

Kot so navedli na ljubljanski policijski upravi (PU), so bili nekaj pred 1. uro obveščeni, da je na Poti za Brdom vozilo, ki ovira promet, v njem pa je neodzivna oseba.

»Po prvih podatkih je ugotovljeno, da je moški umrl zaradi poškodb s strelnim orožjem. Identiteta umrle osebe še ni potrjena. Policisti so kraj zavarovali in začeli izvajati nujne ukrepe za izsleditev storilca. Trenutno poteka ogled kraja kaznivega dejanja, kriminalisti pa vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo za ugotovitev vseh okoliščin kaznivega dejanja zoper življenje in telo,» so navedli.

Kriminalisti po najdbi vozila z ustreljenim moškim na Poti za Brdom v Ljubljani izvajajo prva nujna opravila na kraju. Zaradi podatkov, da bi lahko šlo za maščevanje med pripadniki organiziranih kriminalnih združb, je preiskavo kaznivega dejanja umora prevzel Nacionalni preiskovalni urad. Umorjeni pa po navedbah policije ni bil zaščitena priča.

Direktor uprave kriminalistične policije Damjan Petrič je v izjavi ob tem še pojasnil, da ogled kraja kaznivega dejanja še vedno poteka, pri njem pa sodelujejo strokovnjaki različnih strok, prav tako sta se ga udeležila preiskovalni sodnik in obe državni tožilki.

Na kraju so našli več različnih tulcev, ker pa ogled vozila še poteka, ta trenutek po Petričevih besedah še ne morejo povedati, za kakšno orožje gre, pa tudi ne, od kje in kolikokrat so streljali. Tako zaenkrat tudi še ni jasno, ali je bil storilec en sam ali jih je bilo več.