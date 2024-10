V poplavah v BiH umrlo najmanj 13 ljudi (video)

V katastrofalnih poplavah in zemeljskih plazovih, ki so v petek prizadeli Bosno in Hercegovino, je po zadnjih uradnih podatkih umrlo najmanj 13 ljudi, več jih še pogrešajo, je za STA potrdil tiskovni predstavnik hercegovsko-neretvanskega kantona Darko Juka.

Sprva so mediji v BiH poročali o več kot 20 umrlih, pri čemer so se sklicevali na uradne podatke. Juka je pojasnil, da je »v kaotičnem stanju« prišlo do napake pri evidentiranju. Iste smrtne žrtve je namreč po njegovih besedah prijavljalo več služb, ki so bile na terenu, te številke pa so nato prišle v skupno evidenco.