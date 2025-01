V Portorož prihaja legendarni DJ David Morales

V portoroškem Magazinu Grando bo 28. februarja potekal Disco Carnival 2025, na katerem bodo gostili legendarnega DJ-ja Davida Moralesa, ki velja za starega znanca istrske publike. Večkrat je namreč nastopil v nekdanji Ambasadi Gavioli.

Tokrat bo ponovno razveselil vse ljubitelje elektronske glasbe s svojim značilnim slogom, ki združuje house, soul, disco in funk. Za remiks skladbe Fantasy svetovno znane pevke Mariah Carey si je leta 1998 prislužil celo prestižno nagrado grammy, sodeloval pa je še z največjimi glasbenimi imeni, kot so Madonna, Michael Jackson in Whitney Houston.

Poleg Davida Moralesa bo nastopila še ena svetovno priznana glasbena zvezda, ki navdušuje na festivalih, kot so Tomorrowland, Creamfields in Elrow. Za koga gre, pa bodo organizatorji kmalu razkrili, sporočajo.

Disco Carnival bo odprl eden najbolj energičnih in priljubljenih glasbenih projektov slovenskih DJ-ev – Secret Disco.