V prihodnjem tednu bo vreme kar jesensko

Vremenska sprememba, ki se bo udejanjila med četrtkom in petkom, ko bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta, se bo stopnjevala v prihodnjem tednu.

Danes bo povečini sončno in vroče, v popoldanskih urah bodo lahko nastale posamezne krajevne nevihte. Jutri se bo začelo vreme spreminjati.

Od jutrišnjih popoldanskih ur do petkovega dopoldneva se bodo pojavljale občasne padavine, deloma plohe in nevihte. V petek se bo severnoafriški zrak že umaknil, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 27 stopinj Celzija.

V soboto in še deloma v nedeljo se bo vreme umirilo in bo povečini sončno. V nedeljo popoldne ali zvečer pa se bodo že začele spet pojavljati padavine, deloma plohe in nevihte.

Nad zahodno Sredozemlje se bo spustila višinska dolina s hladnim in vlažnim atlantskim zrakom, ki se bo počasi pomikala proti vzhodu in bo več dni vplivala na vreme pri nas. Nato v drugi polovici prihodnjega tedna kaže na spust nove višinske doline, za katero bo pritekal še hladnejši zrak.

Prihodnji teden bo že kar jesenski. Prevladovalo bo nestanovitno vreme s padavinami. V primerjavi z donedavnim dogajanjem bo kar sveže. Najvišje dnevne temperature ne bodo presegale 25 stopinj Celzija, nočne temperature pa bodo na Goriškem in na Kraški planoti okrog 15 stopinj Celzija, ob morju okrog 20 stopinj Celzija ali rahlo nižje. V drugi polovici tedna bo predvidoma še nekoliko hladneje.