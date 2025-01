V prihodnjem tednu dve vremenski fronti

V prihodnjem tednu bosta, kot kaže, naše kraje prešli vsaj dve vremenski fronti. Prva bo vplivala na vreme pri nas v torek, druga pa predvidoma od četrtka. Obakrat se bo vreme poslabšalo in se bodo pojavljale občasne padavine. V gorah, za zdaj kaže, da nad nadmorsko višino okrog 1500 metrov, občasno morda nekoliko višje, bo snežilo. V nižinah in ob morju bo ob jugozahodnih vetrovih kar toplo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 13 stopinj Celzija.

Pred torkovo vremensko fronto bo v ponedeljek vlažno in ponekod zamegljeno. Mestoma bo lahko občasno rahlo rosilo. V sredo se bo vreme med vremenskima frontama delno izboljšalo, ob četrtkovi vremenski fronti pa se bo spet poslabšalo.

Tudi ob koncu prihodnjega tedna za zdaj kaže, da bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami.