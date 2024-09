V prihodnjem tednu novi vremenski poslabšanji

Vreme se bo ob koncu tega tedna prehodno umirilo in ozračje nekoliko segrelo, kar bo kot kaže, trajalo do ponedeljka. Nato bosta v prihodnjem tednu na vrsti novi poslabšanji, pri čemer bo, kot kaže, drugo izrazitejše.

Od danes do vključno petka bo še prevladovala spremenljivost in bomo beležili za ta čas nizke temperature. Ciklon z mrzlim zrakom, ki se sicer počasi polni, bo v prihodnjih dneh najbolj aktiven v osrednjih predelih Italije, na vreme pri nas pa bo obrobno vplival predvsem z oblačnostjo in vetrovnostjo ter razmeroma nizkimi temperaturami. Do vključno petka ali sobote bo tudi pihala burja. V soboto se bo zračni tlak okrepil in nam bo višinski greben nekoliko toplejšega zraka prehodno zagotovil sončno in spet nekoliko toplejše vreme.

Od sobote do ponedeljka bo pretežno jasno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 25 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo v popoldanskih urah zlasti v gorah že nekaj več oblačnosti in bodo možne prve krajevne padavine.

V torek bo naše kraje doseglo ciklonsko območje z vremensko fronto. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine.

Podobno vreme je pričakovati tudi v sredo. Najvišje dnevne temperature bodo v sredo do okrog 22 stopinj Celzija, v torek bodo rahlo nižje.

Prihodnji četrtek bodo tokovi ob višinski dolini s hladnim severnoatlantskim zrakom, ki se bo spuščala nad zahodno Evropo, že obrnili od jugozahoda, od koder bo pritekal spet bolj vlažen zrak. V četrtek, 26. septembra, bo, kot kaže, povečini oblačno in se bodo pojavljale rahle krajevne padavine, lahko tudi v obliki rosenja. Med prihodnjim petkom, 27. septembra, in soboto, 28. septembra (za zdaj kaže, da verjetneje v soboto), bo nato naše kraje prešla solidna hladna vremenska fronta, ob kateri bo nad severnim Jadranom nastal ciklon. V petek bo predvidoma še oblačno z občasnimi padavinami, ki se bodo nato v noči na soboto in v soboto okrepile in bodo pogostejše. Vmes bodo tudi plohe in nevihte. Ohladilo se bo. Vreme se bo nato predvidoma umirjalo.