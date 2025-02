V prihodnjem tednu se vračajo padavine

Na vreme pri nas trenutno vpliva anticiklon z razmeroma toplim višinskim zrakom, ob katerem se je občutno povečala stanovitnost. V nižjih slojih ozračja se zadržuje vlažen in nekoliko hladnejši zrak. Jutri (v nedeljo) bo v nižinah in ob morju podobno kot danes prevladovalo oblačno in bolj vlažno vreme. Nekaj več jasnine bo v gorah. V popoldanskih urah kaže na nekoliko večjo spremenljivost in ponekod na morebitne občasne delne razjasnitve.

V ponedeljek bo vreme spremenljivo. Od torka prihaja atlantska višinska dolina, ob kateri bo nad severnim Sredozemljem nastalo ciklonsko območje. Med torkom in četrtkom trenutno kaže na prevladujoče oblačno vreme z občasnimi padavinami. Vremenska slika naj bi se nato v naslednjih dneh delno izboljšala.

V prihodnjem koncu tedna naj bi po zdajšnjih izračunih naše kraje dosegla oslabljena vremenska motnja in naj bi proti nam od jugozahoda spet začel pritekati nekoliko bolj vlažen zrak. Med petkom in nedeljo je po zdajšnjih obetih najverjetneje pričakovati bolj oblačno vreme, občasno ponekod morda z rahlim rosenjem. Temperature bodo predvidoma podobne zdajšnjim.