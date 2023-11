V Sloveniji noč bolj mirna od napovedi

Neurje in poplave danes ponoči pričakovali tudi v Sloveniji, a je noč minila razmeroma mirno. Na območju Julijskih Alp je ponoči padla večja količina padavin. Na Gorenjskem so po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite Klemena Šmida narasli vodotoki v porečju Save Bohinjke in Save Dolinke, ki sta se razlivali v manjšem obsegu. Sava se je medtem razlivala v okolici Radovljice, poplavljala pa je tudi Tržaška Bistrica v okolici Tržiča.

Kot je poudaril Šmid, pa se najhujše napovedi niso uresničile. Narasli so sicer tudi vodotoki v porečju Sore, vendar reka ni povzročala težav. V Bohinju je veter odkril nekaj streh in strešnikov, ki so jih ponoči popravili, da voda ni zamakala hiš, je za STA dodal Šmid.

V Kranju je narasla Sava dosegla in prekrila kanalizacijsko cev pod mostom pri Planiki. Če bi jo Sava, ki še vedno narašča, poškodovala, bi se lahko zgodila velika ekološka katastrofa, zato so vse pristojne službe v pripravljenosti, so za STA opozorili na Mestni občini Kranj. Ob tem so spomnili, da je v avgustovskih poplavah narasla reka dosegla le spodnji del cevi.

Noč je na Tolminskem minila razmeroma mirno, glavnina padavin je padla zahodneje. Reke niso bistveno poplavljale v bližini naselij, nekaj je bilo po podatkih Občine Tolmin zalitih kleti, podrtih dreves in poplavljenih cestišč. Več cest je zaprtih, ponekod so bili tudi brez elektrike.

Zaradi poplavljanja objektov so gasilci posredovali v Kanalu, tamkajšnji osnovni šoli pa so dostavili protipoplavne vreče.

Na obalnem območju je minulo noč morje prestopilo obalno črto, zato so sprožili opozorilne sirene. Več težav pa so povzročile obilne padavine, zaradi katerih je meteorna kanalizacija preplavila del starega središča Izole. Ob treh so se razmere umirile. Enote civilne zaščite so bile na terenu tudi v Piranu in Šalari. Luka Koper je spet odprta.

V Izoli je voda dosegla Prešernovo nabrežje, a se ni prelila, je povedal vodja tamkajšnje civilne zaščite Zdenko Deželak. Dodal pa je, da je zaradi močnega deževja poplavila meteorna kanalizacija. Do 20 centimetrov vode je bilo na Manziolijevem trgu, Ljubljanski ulici in bližnjih delih mestnega središča. Najhuje je bilo med 1. in 2. uro. Enote civilne zaščite so bile na terenu do 3. ure.