V Sloveniji prvič teden slovenske hrane

Prihodnji teden bo potekal teden slovenske hrane, ki bo z različnimi aktivnostmi in dogodki spodbujal k izbiri lokalno pridelane hrane in poudarjal njene prednosti in koristi. Ta bo tudi priložnost za ponovno odkrivanje slovenskih domačih jedi.

Teden slovenske hrane je na pobudo več stanovskih organizacij s prvopodpisano Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) slovenska vlada razglasila decembra lani. Gre za nadgradnjo tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki v vrtcih in osnovnih šolah poteka od novembra 2011 in bo 15. novembra tudi osrednji dogodek tedna.

Več kot 30 občin se je pridružilo akciji Vseslovenske tržnice. Na stojnicah bodo predstavljale lokalne ponudnike hrane slovenskega porekla in prispevale k njihovi promociji. Javne zavode in gostince pa so povabili, da obogatijo svoje jedilnike s tradicionalnimi slovenskimi jedmi iz lokalno pridelanih sestavin. Namigi in recepti za pripravo nekaterih so na voljo na povezavi Recepti z okusi Slovenije. Tudi pri vas doma lahko zadiši po istrskih bobičih, zelenjavnem ješprenu, telečji obari z ajdovimi žganci, pehtranovimi polžki z medom in še marsičem.