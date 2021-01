V Sloveniji včeraj potrdili 2092 novih okužb

V Sloveniji so včeraj ob skupnem številu 11.943 PCR in hitrih testov potrdili 2092 novih okužb z novim koronavirusom (1765 s prvimi in 327 z drugimi). Delež pozitivnih PCR testov je bil 28,5-odstoten, hitrih testov pa 5,7-odstoten. Umrlo je 17 bolnikov s covidom-19. Hospitaliziranih je bilo 1244 bolnikov s covidom-19, od tega 206 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 90 bolnikov.

Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh znaša 1668, je na novinarski konferenci povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin, število potrjenih primerov okužb na 100.000 prebivalcev Slovenije v zadnjih 14 dneh pa je 1129,9.