V Sloveniji zelena luč za odstrel 206 medvedov

Ministrstvo za naravne vire in prostor RS je v četrtek izdalo dovoljenje za odstrel 206 medvedov, ki bo potekal na celotnem območju juga države in se bo lahko izvajal do 1. julija 2026. Nevladne organizacije ob tem opozarjajo, da kvota za odstrel predstavlja med petino in tretjino celotne medvedje populacije.

Odstrel bo posegel predvsem v najmlajše osebke, saj glede na odločbo, ki sta jo javnosti posredovali organizaciji Alpe Adria Green (AAG) in Društvo za dobrobit živali AniMa, izhaja, da se 70 odstotkov dovoljenj za odstrel nanaša na medvede, lažje od 100 kilogramov. To pomeni, da gre »v veliki meri za mlajše živali, vključno z letošnjimi mladiči«, so v AAG zapisali v petkovem sporočilu za javnost.

Zadnji genetski monitoring, ki temelji na 2863 neinvazivno zbranih vzorcih, je pokazal, da je v Sloveniji konec leta 2023 živelo med 695 in 797 rjavih medvedov. Laboratorijske analize so sicer zaznale 656 različnih medvedov.

V AAG opozarjajo, da bo po odstrelu ostalo manj kot 800 medvedov, kolikor jih ministrstvo ocenjuje kot t. i. vzdržno populacijo, pri čemer odvzem 206 medvedov iz populacije 656 pomeni neposredno izgubo 31 odstotkov celotne populacije. Leta 2023 so zabeležili smrtnost 264 medvedov, kar jasno kaže, da je bila populacija že močno prizadeta, so opozorili v društvu Anima.

V AAG so prepričani, da odstrel 206 medvedov ni ukrep varstva narave. »Je znanstveno neutemeljena, trajnostno sporna in nevzdržna praksa, ki zavaja javnost in služi interesom, ki z ohranjanjem naravne dediščine nimajo nič skupnega,« so zapisali. Nevladne organizacije pozivajo, da se izvajanje dovoljenja ustavi.