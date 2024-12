V trgovini v Spilimbergu bi lahko počilo

Finančni policisti so v trgovini v Spilimbergu zasegli 65.000 kosov pirotehnike, ki so jih hranili ob hitro gorljivih materialih. 19 škatel najrazličnejših pirotehničnih izdelkov so spravili čisto blizu kartonskih škatel, pločevink z barvo, lesa in plastike, kar krši zakon, so pojasnili.

Pirotehniko je po predpisih, da bi preprečili morebitno eksplozijo, treba hraniti v prostorih, ki niso dostopni strankam in vsaj dva metra stran od ostalega blaga. Lastnika, kitajskega državljana so zato ovadili.