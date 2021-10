Varšava in Bruselj spet v sporu

Nekatere določitve in sodne odločitve Evropske unije so v nasprotju s poljsko ustavo, je danes odločilo poljsko ustavno sodišče. S tem so pod vprašaj postavili načelo primarnosti prava EU, ki temelji na tem, da v primeru navzkrižij med vidikom prava EU in vidikom nacionalnega prava prevlada prvo, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Konkretno gre za določbe v evropskih dogovorih, s katerimi Evropska komisija utemeljuje pravico do soodločanja pri vprašanjih povezanih s pravno državo.

Poljsko ustavno sodišče je sicer večkrat preložilo odločanje o tem, ali ima pravo EU prednost pred poljskim nacionalnim pravom. To vprašanje je obravnavalo, ko ga je poljski premier Mateusz Morawiecki pozval, naj preuči odločitev Sodišča EU iz marca letos. To je ugotovilo, da bi lahko postopek imenovanja poljskih vrhovnih sodnikov predstavljal kršitev prava EU.

Sodišče s sedežem v Luxembourgu je končno odločitev prepustilo pristojnemu poljskemu sodišču. Če bo to dejansko ugotovilo kršitve prava unije, mu načelo primarnosti evropskega prava nalaga, da teh sprememb ne uporabi. To velja ne glede na to, ali so spremembe zakonodajne ali ustavne, je zapisalo Sodišče EU.

To je razburilo poljske poslance, ki so sodišču unije očitali, da je preseglo svoje pristojnosti in kršilo pogodbe EU.

Varšava in Bruselj sta zaradi poljskih pravosodnih reform že več let v sporu. Poljska vlada trdi, da so reforme nujne za spopad s korupcijo in prekinitev zapuščine komunističnega obdobja v poljskem pravosodju. Evropska komisija na drugi strani meni, da to spodkopava vladavino prava.