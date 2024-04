Radin že desetič izvoljen, a tokrat za las

Furio Radin bo znova zastopal italijansko narodno skupnost v hrvaškem parlamentu. 74-letni politik iz Pule, ki je v saboru že od prvih demokratičnih volitev leta 1992, je le za 35 glasov glasov prehitel svojega tekmeca Corrada Dussicha iz Buj. Radin je prejel 971 glasov, Dussich pa 936. Takšna minimalna razlika predstavlja veliko presenečenje, saj je bil Radin velik favorit za zmago.

Pripadniki italijanske manjšine na Hrvaškem morajo na volišču izbrati med glasovanjem za strankarske liste in glasovanjem za manjšinski mandat v parlamentu. Mnogi se odločajo za strankarsko glasovanje. V sabor je bilo izvoljenih osem poslank in poslancev iz vrst narodnih skupnosti. Za Radina je to že deseta zaporedna izvolitev, kar morda predstavlja rekord na evropski ravni.

Nesporna zmagovalka nedeljskih volitev je stranka HDZ dosedanjega predsednika vlade Andreja Plenkoviča. Slednji nima še zagotovljene parlamentarne večine, a v Zagrebu so prepričani, da mu bo uspelo sestaviti vlado. HDZ ima neuradno 63 poslanskih mandatov, levosredinska SDP pa 44.

Poraženec volitev je predsednik države Zoran Milanović, ki je s predsedniškega položaja vneto »navijal« za poraz HDZ, a očitno neuspešno. V parlamentu bo s tremi poslanci znova zastopan Istrski demokratski svet (Dieta istriana), za katerega glasujejo tudi številni pripadniki italijanske skupnosti.