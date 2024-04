V nesreči na avtocesti pri Gradišču umrl motociklist

V tragični nesreči, ki se je pripetila ob 23.33 na avtocesti A34 pri Gradišču, je umrl 67-letni motociklist E.T. iz Veneta. Na uvozu pri Gradišču v smeri Vileša je vanj iz še nepojasnjenih vzrokov trčil tovornjak s priklopnikom. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ga poskušali oživljati, toda je bil ves trud zaman, ker so bile njegove poškodbe prehude. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče ter policisti, ki preiskujejo njene vzroke. Promet v smeri Vileša in Moščenic je bil oviran.