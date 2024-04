Za župansko mesto se bo spet potegovala Martina Skabar

Medtem ko se je leva sredina v Dolini poenotila in podprla skupnega županskega kandidata, bosta v zgoniški in repentabrski občini na čelu občanskih list nastopila po dva kandidata, ki sta izraz Demokratske stranke ter Slovenske skupnosti. V slednji občini se bo v boj za župansko mesto zopet podala Martina Skabar.

Njena županska kandidatura še ni uradna, predstavili jo bodo na jutrišnji novinarski konferenci v Repnu. V najmanjši občini na Tržaškem se tako obeta ponovitev dvoboja izpred petih let, ko sta se za župansko mesto spopadli aktualna županja Tanja Kosmina (Napredna lista) in ravno tako Martina Skabar (Skupaj za Repentabor in Občani za Repentabor). Takrat je bil izid zelo tesen, prva je prevladala s prednostjo poldrugega odstotka, ta podatek pa o izenačenosti kandidatk ne pove dovolj: razlika je v absolutnih številkah namreč znašala pičlih osem glasov (240 proti 232). Martina Skabar se po vodenju opozicije zdaj predstavlja kot županjina glavna tekmica. Kakorkoli, Repentabor bo tudi v prihodnjih petih letih, kot kaže, imel županjo.