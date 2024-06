Vatovec: Uporaba nacifašističnih simbolov naj bo kazniva

Po petkovem dogodku v Ljubljani, ko je kakih 50 zamaskiranih oseb paradiralo po središču mesta, vzklikalo neonacistične in protimigrantske slogane, razkazovalo zastavo z esesovsko lobanjo in tako ustrahovalo javnost, je poslanec Matej T. Vatovec, vodja poslanske skupine Levice, slovensko vlado pozval, naj odločno ukrepa proti desnemu ekstremizmu.

Vložil je pisno poslansko pobudo, s katero je vlado Roberta Goloba pozval, naj postavi bolj jasne in omejujoče usmeritve glede obravnavanja in omogočanja shodov skupin, ki odkrito izražajo poveličevanje nacifašizma in katerih namen je javno spodbujanje in razpihovanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Zavzema se tudi, da bi vlada preko ministrstva za pravosodje pristopila k pripravi posodobitev kazenskega zakonika, ki bodo jasno opredelile in prepovedale uporabo nacifašističnih simbolov kot kaznivo dejanje.

»Desni ekstremizem je nesprejemljiv. Narediti moramo vse, da to ne postane “nova normalnost”, ampak nekaj, kar je treba najostreje obsoditi in preprečiti. Pobudo za vpis prepovedi nacifašističnih simbolov je že leta 2018 predlagala zveza borcev. Čas je, da jo uresničimo,« je ob tem dejal Vatovec, slovenski poslanec, ki prihaja iz Kopra.