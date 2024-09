Večji del Ankarana v petek brez elektrike

V petek bo zaradi vzdrževalnih del motena dobava električne energije v večjem delu naselja Ankaran, so danes sporočili iz Občine Ankaran. Med 8.00 in 11.30 je Elektro Primorska napovedal izklop elektrike na številnih naslovih, vsi so navedeni na spletnih straneh občine.

V Elektru Primorska po navedbah občine odjemalcem svetujejo, da ob napovedanih prekinitvah dobave elektrike izključijo naprave občutljive elektronike, kot so televizorji in računalniki. Izključijo naj tudi vse naprave, ki brez prisotnosti predstavljajo nevarnost za ljudi in premoženje. To so na primer kuhalniki, likalniki in sušilci za lase.

Vklopljeno naj pustijo eno od luči, da bodo vedeli, kdaj je dobava električne energije znova vzpostavljena. Izogibajo naj se odpiranju zamrzovalnih skrinj in hladilnikov. Z vsakim odpiranjem se namreč bistveno skrajša čas ohranjanja primerne temperature.

Zaradi ohranjanja stanja baterije svetujejo tudi omejitev uporabe prenosnega računalnika oziroma mobilnega telefona. Prav tako so lastnike hišnih ljubljenčkov pozvali k skrbi zanje.

»Po vzpostavitvi dobave električne energije njene porabnike vklapljajte posamično. Takoj po vzpostavitvi dobave nekaj časa odsvetujemo uporabo dvigal,« so dodali v Elektru Primorska.