Večji del ZDA se pripravlja na vročinski val

Srednji zahod in severovzhod ZDA bo ta teden po napovedih vremenoslovcev prizadel velik vročinski val, ki je predtem zajel jugozahod države, poročajo ameriški mediji. Temperature se bodo v nekaterih večjih ameriških mestih povzpele do 40 stopinj Celzija.

Vročinski valovi pred poletjem v ZDA niso običajni. Tokratni prihaja po rekordnih vročinskih valovih leta 2023, kar znanstveniki pripisujejo posledicam podnebnih sprememb.

V Phoenixu v ameriški zvezni državi Arizona so se temperature v minulih dneh že povzpele na 45 stopinj Celzija, na severovzhodu in srednjem zahodu pa se bo sicer nekoliko manj segrelo do konca tedna.

V New Yorku v četrtek in petek pričakujejo okoli 34 stopinj Celzija, vendar pa bo občutek vročine veliko hujši zaradi visoke vlažnost, ki bo konec tedna v kombinaciji z vročino povzročila neurja.

Newyorški župan Eric Adams je danes na novinarski konferenci povedal, da so na vročino pripravljeni in da bodo za tiste, ki si ne morejo privoščiti klimatskih naprav, odprli številne hladilne centre. Newyorški gasilci pa bodo na prošnje prebivalcev sosesk po potrebi odpirali vodne hidrante za hlajenje na ulicah.

Podobno se na vročino pripravljajo tudi v drugih večjih mestih severovzhoda in srednjega zahoda ZDA od Kanadske meje do Floride.

V Detroitu pričakujejo najvišje temperature zadnjih 20 let. Vroče bo tudi v Philadelphii in Bostonu.

Nacionalna vremenska služba ZDA napoveduje, da bodo temperature od danes naprej nekaj dni v povprečju za okoli deset stopinj višje od običajnih.

Lani so vročinski valovi po ZDA zahtevali več kot 2300 življenj, nekateri znanstveniki pa napovedujejo, da bo letos še huje. Oblasti zato prebivalcem priporočajo, naj se v najbolj vročih dneh zadržujejo v zaprtih prostorih s klimatskimi napravami, zmanjšajo obseg telesnih aktivnosti na prostem in poiščejo prvo pomoč ob znamenjih vročinskega udara, kot so krči v mišicah, glavobol, slabost in vrtoglavica.