Veliko pričakovanje v Izoli za Ribiški praznik

Predzadnji avgustovski vikend bo v Izoli znova v znamenju Ribiškega praznika, poročajo Primorske novice. Program se bo pričel v petek zvečer in se zaključil v noči na nedeljo.

V petek, 23. avgusta, ob 19. uri bo v parku Pietra Coppa otroška predstava Pika potuje po svetu, pol ure zatem pa bo s Sončnega nabrežja krenila povorka izolskega pihalnega orkestra. Od 19. ure dalje bo na severnem (nekdaj carinskem) pomolu kulinarična prireditev Pomol okusov, za jedačo pa bo poskrbljeno tudi na Istrski tržnici na Sončnem nabrežju. Ob 21. uri se bo začel glasbeni program, za katerega bodo skrbeli Čuki in Zvita feltna na Lonki oziroma skupini Booom! in Queen tribute na Velikem trgu.

V soboto se bo na severnem pomolu ob 8.30 začela veslaška regata, jadralci razreda optimist se bodo pomerili ob 11. uri. Športno dogajanje bo popestril krst mladih veslačev in jadralcev ob 17. uri, prav tako na severnem pomolu, medtem ko bo sprejem izolskih olimpijcev ob 20. uri na Velikem trgu.

Otroci si bodo ob 19. uri v parku Pietra Coppa lahko ogledali predstavo Kako je nastal svet. Večer bo znova posvečen glasbi, ob 21. uri bodo na Lonki zaigrali Primorski fantje in skupina Ne me jugat, na Velikem trgu pa Parni valjak tribute in Mi2. Poleg bogate gostinske ponudbe po vsem mestu se bosta ob 19. uri odprla Pomol okusov in Istrska tržnica. Dodatno glasbeno prizorišče bo letos bar Vitaminček, ki bo v petek gostil izolskega raperja Drilla, 24. avgusta pa Ninnay & The Godfathers ter DJ-a Kendija.

Letošnja novost bodo tudi poenotene cene gostinskih ponudnikov, ki so se za sodelovanje na Ribiškem prazniku prijavili preko javnega razpisa Centra za kulturo, šport in prireditve Izola. Prav tako kot lani bo prireditev trajnostno naravnana, po vsem mestu bodo koši za ločeno zbiranje odpadkov, hrano pa bodo stregli v biorazgradljivi ali papirnati embalaži. Poskrbljeno bo za brezplačno vodo, ki bo na voljo na treh pitnikih Rižanskega vodovoda Koper.