Verižno trčenje zaradi nevihte

Koprski policisti so včeraj ob 12.14 posredovali na primorski avtocesti, kjer se je pri izvozu za Senožeče pripetila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi trije avtomobili. Nastali so zastoji v smeri Ljubljane. Ugotovili so, da so zaradi nevihte vozniki hitrost vožnje nenadoma upočasnili, kar pa ni opazil 74-letni poljski voznik, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil, ki je vozil pred njim, za volanom katerega je bila 54-letna španska državljanka. Njen avtomobil je nato odbilo še v tretji avtomobil, ki ga je vozila 58-letna Slovenjgradčanka. Nastala je le materialna škoda, promet pa je bil močno oviran do 15.30. Povzročitelju so policist izrekli globo, ki jo je poravnal na kraju.