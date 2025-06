Ves teden eno samo oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti in vročine

Arso je danes objavil oranžno opozorilo za vse dni od danes do vključno sobote za večji del Slovenije zaradi visokih temperatur in velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Ob tem na severozahodu in severovzhodu z rumenim opozorilom opozarja tudi pred občasnimi krajevnimi nevihtami.

Za petek in soboto pa so v vzhodni polovici Slovenije oranžno opozorilo spremenili v rumenega, ker bo tam vročina rahlo popustila.

Drugače se bo v večjem delu tedna toplotna obremenitev zlasti v popoldanskih urah občutno povečala, nevarnost požarov v naravnem okolju pa bo zlasti zaradi dolgotrajne suše prav tako velika.

»Visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije,« opozarja Arso.

»Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike fizične napore. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite,« so zapisali.

»Bodite pripravljeni zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Nemudoma reagirajte na vsak požar v naravi, obvestite gasilce ali dežurno službo civilne zaščite,« pa je zapisal Arso ob oranžnem opozorilu zaradi nevarnosti požarov.

Vročina bo pritisnila tudi v FJK. Ves teden bo prevladovalo sončno vreme. Izjema bo, kot kaže, lahko četrtkovo popoldne, ko bo proti Alpam pronical nekoliko bolj vlažen zrak. Zlasti v gorah bodo nastajale krajevne nevihte, mestoma bodo lahko dosegle tudi ostale predele.