»Vlaganje milijonov v nizko ležeča smučišča je nesmiselno«

Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine je v naložbe za razvoj zimskega turizma do leta 2025 namenila več kot 57,5 milijona evrov. Večji del tega zneska je namenjen novim progam, smučiščem in sedežnicam oziroma investicijam, ki so z okoljskega vidika vprašljive, še bolj težko pa jih je upravičiti v luči podnebnih sprememb. Zaradi tega je deželna okoljska organizacija Legambiente danes predsedniku FJK Massimilianu Fedrigi posredovala pismo s pozivom, naj črta projekte, ki so »nevzdržni z vseh zornih kotov«, naj uskladi načrt naložb družbe PromoturismoFVG z deželnim načrtom za trajnostni razvoj ter naj pospeši pripravljanje plana za omejevanje in prilagajanje na podnebne spremembe.

Ljudem napačno sporočilo

Vsebino pisma je deželni predsednik Legambiente Sandro Cargnelutti predstavil danes v Vidmu, poziv deželni vladi pa je utemeljil s pomočjo okoljevarstvenika, a tudi gorskega vodnika, alpinista, in, kot sam sebe opisuje, »gornika« Maria Di Galla ter raziskovalca in predavatelja glaciologije na Univerzi v Trstu Renata Coluccija. »Podnebna kriza vse bolj pospešeno vpliva na spreminjanje planeta, deželna vlada FJK pa bi morala spremeniti svoje načrte za zimski turizem. Snega v hribih je vse manj, tako da je vlaganje v razvoj smučišč nesmiselno ali celo škodljivo,« je povedal Cargnelutti.

Dejstvo, da so pismo Fedrigi posredovali danes, ni naključno, saj je istega dne stekla državna kampanja Legambiente z naslovom Nevediversa (Različen sneg), s katero opozarjajo na zaskrbljujoče stanje, ki ga doživljajo nekdaj zelo zasnežene alpske pokrajine. »Zimski turizem večkrat ljudje žal enačijo s turizmom na smučeh. Zavedati pa se moramo, da obstajajo alternative. Še toliko bolj v trenutku, ko podnebne spremembe vse hitreje vplivajo na pomanjkanje snega v številnih krajih,« je še dejal Cargnelutti.