Vlažen zrak se je vrnil, a se bo kmalu umaknil

Po današnji nestanovitnosti bo v prihodnjih dneh vse več sonca in bo topleje. Vlažen zrak se je po pričakovanjih prehodno vrnil in bo danes ponekod občutno povečeval nestanovitnost. Arso za danes predvsem v vzhodni polovici Slovenije opozarja pred močnimi nalivi, v vzhodni in deloma osrednji polovici države pa pred možnostjo hudourniških poplav.

V popoldanskih urah bo prevladovalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.

Jutri bo po povečini sončnem jutru z občasno zmerno oblačnostjo v popoldanskih urah spet več spremenljivosti. Nastale bodo posamezne krajevne plohe in nevihte, ki bodo ob morju manj verjetne in pogoste.

Od srede bo povsod več sončnega vremena, v popoldanskih urah bo zlasti v severnih goratih predelih in ponekod v nižinah lahko nastalo nekaj ploh ali neviht.

Od četrtka do nedelje kaže na povečini sončno vreme. Iz dneva v dan bo topleje. Najvišje dnevne temperature se bodo zlasti od petka ponekod lahko dotaknile 30 stopinj Celzija. Kakšna krajevna ploha ali nevihta bo možna v popoldanskih urah ponekod v gorah.