154 litrov izgube vode na prebivalca dnevno

Kdor se spozna na vodovodna omrežja, ve povedati, da so vodne izgube problem, s katerim se lahko srečuje vsak vodovod, ne glede na to, če je novozgrajen ali že dolgo let služi svojemu namenu, do uhajanja vode pa lahko pride tudi v dobro delujočih in vzdrževanih sistemih. Kar se vodnih izgub tiče, je slika v Italiji različna od dežele do dežele, pa tudi znotraj teh naletimo na bolj ali manj virtuozna mesta.

Na državni ravni od vsakih 100 litrov vode, ki jih dovedejo v vodovodno omrežje, uporabnike doseže le slabih 58 litrov, preostalih 42 pa se izgubi vzdolž omrežja: to je v Italiji v mnogih predelih zastarelo in slabo vzdrževano. Vsak dan se torej izgubi 157 litrov vode na prebivalca, kaže poročilo, ki so ga na podlagi podatkov Nacionalnega statističnega inštituta Istat o izgubi vode za leto 2022 oblikovali pri organizaciji CGIA Mestre, kjer so razsežnost vodne izgube v Italiji definirali za »kriminalno«.

Na lestvici dežel glede na delež vodne izgube se Furlanija - Julijska krajina nahaja točno na sredini oz. na desetem mestu. Pri nas delež vodne izgube znaša 42,3 odstotka, kar nanese za 154 litrov na prebivalca na dan. FJK je torej za las pod državnim povprečjem (42,4 %) in prav tako za las nad podatkom za sosednji Veneto (42,2 %). Splošno gledano je slika slabša na jugu države in na otokih z več kot polovico izgubljene vode, z vodo pa pazljivejše ravnajo v deželah na severu (severozahod 33,5 % izgube, severovzhod 37,2 %). Med severnimi deželami je sicer FJK na zadnjem mestu, saj so slabše vrednosti zabeležili le v deželah, ki se nahajajo na jugu in v srednji Italiji.

Če pa pogledamo dejansko porabo vode in jo primerjamo z ostalimi evropskimi državami, opazimo, da je z letno porabo 40 milijard kubičnih metrov vode Italija z naskokom prva oz. najslabša na stari celini. Od teh gre 41 % za kmetijske dejavnosti, 24 % za civilno rabo. Industrijska poraba znaša 20 odstotkov, tista za proizvodnjo elektrike pa 15 odstotkov. Dnevna poraba vode za civilne namene na škornju znaša 25 milijonov kubičnih metrov vode, ki jo porabijo gospodinjstva, javni objekti, kot so šole, razni uradi ter bolnišnice, pa tudi mala podjetja ter trgovski in storitveni sektor.

Slika se tudi v naši deželi razlikuje od predela do predela. Iz CGIA so posredovali podatke za vsa glavna mesta pokrajin v Italiji. Najmanjšo vodno izgubo imajo v Comu, kjer gre v nič le 9,2 % tiste, ki jo dovedejo v vodovodno omrežje, sledijo Pavia (9,4 %), Monza (11 %), Lecce (12 %), na petem mestu pa je Pordenon, ki se je z 12,1-odstotno izgubo vode najbolje odrezal med mesti v FJK. Na drugem mestu je Videm z 21,3 odstotki vodne izgube, predzadnji (in tik za Benetkami) je Trst (42 %), največ vode pa se izgubi v Gorici (51,9 %).