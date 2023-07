Vročinski val udaril tudi po Trstu

Jutri in sreda bosta, po vremenskih napovedih, najslabša dneva letošnjega tretjega vročinskega vala. Kot mitološki Haron pa nas bo tudi istoimenski vremenski pojav privedel dobesedno v pekel.

Jutri bo veljalo rdeče opozorilo italijanskega ministrstva za zdravje v 20 mestih, v sredo pa bo veljalo v 23 od skupnih 27, za katere izdajajo opozorila. Od danes je med rdečimi mesti tudi Trst, ki bo na seznamu ostal do srede. S četrtkom naj bi vročinski val na severu Italije polagoma popustil. Na jugu pa bo, po napovedih vremenoslovcev, vztrajal predvidoma do konca meseca.

Ministrstvo za zdravje spominja, da obstaja v primeru rdečega opozorila dokajšnja nevarnost tudi za načeloma zdrave osebe in ne le za šibkejše. Oblasti priporočajo, da naj se v primeru vročinskih valov ljudje ne zadržujejo na soncu med 11. in 18. uro. Vselej svetujejo tudi uporabo pokrival in sončnih očal ter spominjajo na potrebo po pitju zadostne količine vode. Drugače preti, tudi najbolj čvrstim, vročinski udar.