Vročinski val zajel Trst in okolico

V Trstu tako kot v Genovi, Milanu, Neaplju in Benetkah velja danes oranžno opozorilo zaradi toplote. To pomeni, da so na udaru predvsem starejše in šibkejše osebe. V Trstu bo jutri in v sredo veljalo rdeče opozorilo zaradi toplote.

Agencija RS za okolje (Arso) je za danes za jugozahodni del Slovenije izdala vremensko opozorilo oranžne stopnje zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah Primorske. Vroče bo tudi drugod, predvsem v mestih, so opozorili. Temperature se bodo po njihovih napovedih dvignile do 36 stopinj Celzija. Enako opozorilo agencije za jugozahodni del države velja za vse dni do vključno petka.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so v letošnjem poletju ob napovedanih visokih temperaturah že večkrat opozorili na škodljive vplive vročine na zdravje. Ta lahko najbolj prizadene starejše, otroke, nosečnice, nekatere bolnike in tiste, ki so ji bolj izpostavljeni.

Težave lahko preprečimo z zmanjšanjem obremenitve telesa s toploto, tako da se umaknemo v senco ali hladnejše prostore, omejimo fizično aktivnost, uživamo lahko hrano v manjših obrokih, izbiramo lahka in ohlapna oblačila ter dovolj pijemo. Priporočajo brezalkoholne pijače, najbolje vodo.

Opozarjajo še, da nikoli ne puščamo nikogar v zaprtem parkiranem avtomobilu. V primeru pregretja pa osebo umaknemo na hladno.