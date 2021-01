Vsak račun bo lahko pot do milijonov

Vsak nakup bo obenem tudi nakup srečke: v kratkem naj bi se predvidoma začela nagradna igra loterije računov. Sprva so jo napovedali za 1. januar, a so termin za njen začetek nato preložili na kasnejši datum, ki pa se zna spet zamakniti, saj je v tem času prišlo do vladne krize in zagon nagradne igre, ki si jo je vlada zamislila, da bi spodkopala temelje davčnim utajam, ki se jih z izogibanjem izdajanja računov nekateri trgovci večkrat poslužujejo, nemara res ne spada med najnujnejše oz. tekoče posle.

Poleg boja proti davčnim utajam je bil cilj Contejeve vlade obenem še spodbujanje brezgotovinskega plačevanja, zaradi česar so si poleg omenjene nagradne igre omislili še vračilo dela kupnine oz. cashback, ki so ga zagnali decembra.

Pa poglejmo, kako deluje »računska« loterija. Papirnate srečke, s katerih je treba spraskati srebrno površino, so kajpak pasé: postopek bo kar se da digitaliziran. Povzeli bomo glavne korake, ki jih morate opraviti, če se želite potegovati za nagrade, ki segajo od 5000 do 5.000.000 evrov. Pri loteriji lahko sodelujejo polnoletne osebe z bivališčem v Italiji.