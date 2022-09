Vse najboljše, Primorska!

V Sloveniji praznujejo danes vrnitev Primorske k matični domovini. Spominjajo se 15. septembra 1947, ko je bila uveljavljena pariška mirovna pogodba, s katero je Italija takratni Jugoslaviji med drugim odstopila suverenost nad Zgornjim Posočjem, Vipavsko dolino, večjim delom Krasa in manjšim delom Istre.

Slavnostna govornica, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, je na sinočnji proslavi v Portorožu poudarila, da naši predniki na Primorskem niso bili hlapci, ampak antifašisti, predvsem pa pokončni in enotni. Na delu Primorske, ki je bil dodeljen Italiji, je ostalo mnogo Slovencev, zato je po besedah slavnostne govornice praznovanje še vedno povezano z bolečino: »To pomeni, da boj narodne zavesti še vedno ni končan. Vendar se danes bije na drug način, in sicer v obliki ohranjanja slovenskega jezika, slovenske kulture, tesnega sodelovanja zamejskih Slovencev z domovino in opozarjanja na pravice slovenske narodne skupnosti v Italiji«.

Kulturni del programa, ki ga je zasnovala Yulia Roschina v sodelovanju z Ano Pandur, je bil pretežno posvečen pisatelju Borisu Pahorju. Igralec Vladimir Jurc je za uvod prebral odlomek iz njegove zbirke novel Grmada v pristanu.

Na odru so se zvrstili še Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič pod vodstvom Pie Cah, Policijski orkester, Avtomobili, Vasko Atanasovski, Teo Collori, Lea Sirk, Jure Lesar, Štefica Graselli, Gregor Ravnik, Drago Mislej - Mef, plesalca Nastja Bremec Rinya in Michal Rinya, Lara Jankovič, in Mak Tepšić. Proslave se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor.