Vseh 90 poslanskih mandatov je bilo soglasno potrjenih

V Ljubljani se je danes v dopoldanskih urah začela ustanovna seja desetega sklica Državnega zbora. Poslanke in poslance je nagovorila dosedanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je ocenila, da bo zaradi mednarodnega dogajanja prihodnji mandat poln zahtevnih izzivov, zaradi česar meni, da za novoizvoljene poslance ne bo veliko časa za učenje.

Zatem se je sestala Mandatno-volilna komisija, kjer so člani Janševe Slovenske demokratske stranke vnovič izrazili dvom v legitimnost državnozborskih volitev zaradi domnevnih nepravilnosti med predčasnim glasovanjem, ki jih je sicer Državna volilna komisija že zavrnila. Vodja SDS Janez Janša je že pred tem dejal, da posameznih poslanskih mandatov ne bodo izpodbijali, da pa se bodo glede volilnega zakona obrnili na ustavno sodišče.

Kasneje je DZ z 62 glasovi za in nobenim proti potrdil mandate vseh 90 novoizvoljenih poslancev, s čimer je bil deseti sklic državnega zbora tudi uradno ustanovljen, dosedanjemu pa je mandatna doba prenehala. Zatem je bila seja prekinjena, da bi lahko poslanci vložili kandidature za predsednika DZ.