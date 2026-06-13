Vseslovenskega srečanja letos ne bo

Vseslovenskega srečanja, tradicionalnega letnega dogodka, ki povezuje Slovence iz domovine, zamejstva in sveta, letos ne bo. Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je sporočila, da srečanja zaradi letošnjih marčevskih parlamentarnih volitev in nedavnega konstituiranja državnega zbora ni bilo mogoče organizirati v predvidenem obsegu.

V obvestilu, ki ga je posredoval včeraj, je predsednik Komisije Matej Arčon pojasnil, da pripravljalno obdobje ni bilo dovolj dolgo za izvedbo vseh zahtevnih organizacijskih nalog, ki so potrebne za kakovostno izvedbo tradicionalnega srečanja. »Prepričan sem, da bomo kljub temu našli priložnost za srečanje in pogovor ter še naprej ohranjali in krepili medsebojne vezi in pripadnost slovenstvu. Zagotavljam vam, da Komisija tudi v prihodnje ostaja odprt sogovornik za vse vaše pobude, mnenja in predloge,» je še zapisal Matej Arčon.