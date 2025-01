Z avtobusom trčil v nadstrešek vipavske avtobusne postaje

Včeraj dopoldne so policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči v Vipavi, kjer je voznik avtobusa zadel nadstrešek tamkajšnje avtobusne postaje, poročajo Primorske novice. Policisti so ugotovili, da je 59-letni voznik avtobusa prejšnjega dne okoli 21. ure na avtobusnem postajališču v Vipavi z levim delom avtobusa zadel nadstrešek avtobusne postaje. V času trčenja je bilo na avtobusu 30 potnikov, nihče ni bil poškodovan. Prevoznik je kasneje poskrbel, da so se potniki s kraja odpeljali z drugim avtobusom. O prometni nezgodi je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Skladno z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici policisti Policijske postaje Ajdovščina primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja Ogrožanje posebnih vrst javnega prometa, sporočajo z novogoriške policijske uprave.