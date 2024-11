Z burjo bo začel pritekati hladnejši zrak

Obdobje za ta čas zelo toplega vremena s temperaturami blizu zgodovinskih rekordov se bo danes zaključilo. Proti Balkanu se bo namreč jutri (sobota) spuščalo območje hladnejšega severnega zraka, ki bo prehodno in obrobno vplivalo tudi na vremensko dogajanje pri nas. Ob spustu severne zračne mase, ki se bo sicer pomikala proti jugu precej bolj vzhodno od nas, bo zapihala burja in bo tudi proti nam pronical glede na minulo dogajanje precej hladnejši zrak. Temperature se bodo prehodno spustile na dolgoletno normalnost, medtem ko so bile v zadnjem obdobju občutno višje. Občutek ohladitve pa bo povečala tudi burja.

Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme. Jutri zjutraj bo nekaj več zmerne oblačnosti. Čez dan bo zapihala burja, ki se bo nato krepila. Temperatura se bo spuščala.

V nedeljo bo pretežno jasno. Nedeljsko jutro bo v primerjavi z minulim dogajanjem hladno. Najnižje nočne temperature bodo na Goriškem in na Kraški planoti malo pod 10 stopinj Celzija, ob morju okrog 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo okrog ali malo nad 15 stopinj Celzija. Pihala bo zmerna bo občasno lahko močna burja.

V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in zlasti ponoči še nekoliko hladneje. Nočne temperature bodo zlasti v bolj zatišnih legah in če bo burja popustila za nekaj stopinj Celzija nižje kot v nedeljo, najvišje dnevne temperature pa se bodo postopno približevale 20 stopinjam Celzija.

Arso je od 19. ure v soboto do 16. ure v nedeljo objavil rumeno opozorilo zaradi burje. Njeni najmočnejši sunki bodo lahko dosegali hitrost do okrog 85 kilometrov na uro, opozarjajo.