Z električnim skirojem se je hudo poškodoval

Včeraj, nekaj minut po 22. uri, je koprski operativno-komunikacijski center prejel obvestilo, da je na Cesti na Markovec v Kopru padel voznik električnega skiroja in se poškodoval, poročajo Primorske novice. Policisti so ugotovili, da je 43-letni, moški doma iz Kopra, vozil električni skiro po pločniku ob Cesti na Markovec, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v prometni znak in padel po vozišču. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v izolsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je hudo poškodovan. Policisti so mu izdali plačilni nalog zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje po pločniku.